Попал под реновацию. Дом из "Операции Ы" в московском районе Свиблово могут снести

Многие современные жильцы даже не знают, что живут в "том самом" доме

26 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Дом из "Операции Ы" в московском Свиблово может пойти под снос. Легендарная хрущевка на улице Седова, возле которой Федя гонялся за Шуриком, попала в список домов под реновацию, пишет Mash.

В 60-х этот двор, стройка и соседние пятиэтажки стали декорациями к культовым сценам Гайдая. Тогда район был одной большой съемочной площадкой. Сейчас повторить кадры уже невозможно – вид перекрывает новый детский сад, а воспоминания о съемках живут только в рассказах старшего поколения. Большинство квартир давно сменили владельцев, и многие современные жильцы даже не знают, что живут в "том самом" доме из кино.

При этом некоторые местные жители сомневаются, что пятиэтажку реально снесут. Они говорят, что под фундаментом проходят линии метро, а расселение и новое строительство обойдутся слишком дорого, что может сделать реновацию в этом месте почти нереальной.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают под застройку пустырь, расположенный возле исторических зданий. Стартовая цена аренды участка сроком на четыре года десять месяцев составляет 877 тысяч рублей.