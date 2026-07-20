Время работы таксистов на линии сократилось

20 июля 2026, 11:00, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сервис "Яндекс Такси" не фиксирует системного роста тарифов или массового ухода водителей с платформы на фоне топливного дефицита в регионах России, включая Новосибирскую область. Об этом сообщает издание "Om1 Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу компании.

Несмотря на введенные ограничения по отпуску топлива и образовавшиеся очереди на АЗС, стоимость поездок остается стабильной. При этом представители агрегатора признают, что в проблемных городах водители вынуждены тратить значительно больше времени на поиск заправок и ожидание в очередях.

Для поддержки партнеров компания внедрила специальные инструменты внутри приложения, которые помогают таксистам быстрее находить станции с доступным бензином.

«Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры», — подчеркнули в пресс-службе "Яндекс Такси".

Недавно компания "Яндекс" расширила доступ к интерактивным картам наличия бензина. Как сообщили в пресс-службе, функция поиска АЗС с доступным горючим теперь появилась не только у водителей-партнеров в приложении "Яндекс Про", но и у обычных пользователей сервисов "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки".

Параллельно продолжают действовать государственные меры по регулированию рынка: