Повысятся ли цены на поездки в Новосибирске, раскрыли в "Яндекс Такси"
Время работы таксистов на линии сократилось
20 июля 2026, 11:00, ИА Амител
Сервис "Яндекс Такси" не фиксирует системного роста тарифов или массового ухода водителей с платформы на фоне топливного дефицита в регионах России, включая Новосибирскую область. Об этом сообщает издание "Om1 Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу компании.
Несмотря на введенные ограничения по отпуску топлива и образовавшиеся очереди на АЗС, стоимость поездок остается стабильной. При этом представители агрегатора признают, что в проблемных городах водители вынуждены тратить значительно больше времени на поиск заправок и ожидание в очередях.
Для поддержки партнеров компания внедрила специальные инструменты внутри приложения, которые помогают таксистам быстрее находить станции с доступным бензином.
«Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры», — подчеркнули в пресс-службе "Яндекс Такси".
Недавно компания "Яндекс" расширила доступ к интерактивным картам наличия бензина. Как сообщили в пресс-службе, функция поиска АЗС с доступным горючим теперь появилась не только у водителей-партнеров в приложении "Яндекс Про", но и у обычных пользователей сервисов "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки".
Параллельно продолжают действовать государственные меры по регулированию рынка:
- лимиты на заправку: действует ограничение объема отпуска топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки при одной транзакции;
- приоритетные категории: для экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта введен особый порядок обслуживания;
- спецокна на АЗС: на станциях сети "Газпромнефть" для спецтранспорта выделены временные интервалы: с 03:00 до 05:00 и с 12:00 до 15:00.
11:08:14 20-07-2026
Утром от 500 в центр с сулимы и не кто не берет в максиме...
11:21:22 20-07-2026
Подымут везде и на вс3е
12:24:57 20-07-2026
"ли " там лишнее