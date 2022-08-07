Дни траура. Как 16 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым

16 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически погиб народный артист России и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Вместе со своей женой в сопровождении водителя и охранника он направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.

Губернаторский Mercedes летел по трассе со скоростью около 200 км/ч. Возле поворота на село Плешково (примерно в 20 км от Бийска) он столкнулся с автомобилем Олега Щербинского и вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжёлые травмы. Михаил Сергеевич, а также его охранник и водитель погибли на месте.

Через два дня Алтайский край прощался с «народным» губернатором в барнаульском Дворце спорта. Собрались сотни тысяч людей. Приехал на церемонию и президент РФ Владимир Путин. Михаила Евдокимова похоронили в его родном селе — Верхне-Обском. А 9 и 10 августа были объявлены днями траура в Алтайском крае в связи с трагедией. Вспоминаем, как прощался Алтай с губернатором и любимым артистом.