Школьники Алтайского края могут провести лето в бесплатном онлайн-лагере

Благотворительный проект «Поколение М» запустил первый всероссийский бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет, сообщает МТС. В лагере дети смогут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников.

Онлайн-лагерь проходит в телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» с 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, на которых участники из любой точки России могут продемонстрировать свои работы в сети. Каждая смена длится одну неделю, участвовать можно в любом количестве смен.

Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тиха и другие.

«Возраст 11-18 лет — это время, когда подросток еще ищет ответы на многие вопросы, важные для самоопределения и развития, но ищет их преимущественно в цифровой среде. Мы постарались учесть это в составлении программы онлайн-лагеря и предложили удобный для современных детей формат занятий, где из любой точки страны можно напрямую общаться с блогерами, звездными наставниками, которые выступают в нашем лагере „вожатыми“. Я верю, что такое творческое коммьюнити вдохновит ребят на новые начинания и поможет найти друзей и единомышленников», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Заезд» в виртуальный лагерь происходит в три тематические смены:

— музыка, вокал и танец: с 11 по 17 июля;

— фотография: с 18 по 24 июля;

— рисунок: с 25 по 31 июля.

Каждую неделю победители конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, могут выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках (билеты доступны на сайте МТС Live). Организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: после смены онлайн-лагеря все работы участников загрузят на сайт проекта. Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.