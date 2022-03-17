12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Ребенка доставили в медицинское учреждение

17 марта 2022, 11:59

17 марта на Змеиногорском тракте в районе дома № 82 36-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio сбил 12-летнего мальчика. Как рассказали в пресс-службе барнаульского ОГИБДД, в результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу — сейчас там решается вопрос о госпитализации.

Известно, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, обстоятельства выясняются.

Напомним, что 16 марта в Барнауле у гимназии № 79

Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле

Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле

">сбили восьмилетнюю девочку. Ребенок стоял у пешеходного перехода и ждала, пока машины остановятся, чтобы пропустить её. Один автомобиль остановился, а второй продолжил движение. Ребёнок отреагировал и попытался отойти назад, но водитель свернул в её сторону и наехал на школьницу.

Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле

Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле

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