12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Ребенка доставили в медицинское учреждение
17 марта 2022, 11:59
">сбили восьмилетнюю девочку. Ребенок стоял у пешеходного перехода и ждала, пока машины остановятся, чтобы пропустить её. Один автомобиль остановился, а второй продолжил движение. Ребёнок отреагировал и попытался отойти назад, но водитель свернул в её сторону и наехал на школьницу.
17 марта на Змеиногорском тракте в районе дома № 82 36-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio сбил 12-летнего мальчика. Как рассказали в пресс-службе барнаульского ОГИБДД, в результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу — сейчас там решается вопрос о госпитализации.
Известно, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, обстоятельства выясняются.
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