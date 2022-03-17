12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Барнауле

17 марта на Змеиногорском тракте в районе дома № 82 36-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio сбил 12-летнего мальчика. Как рассказали в пресс-службе барнаульского ОГИБДД, в результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу — сейчас там решается вопрос о госпитализации.

Известно, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, обстоятельства выясняются.