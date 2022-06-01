Автобус в Новосибирске протащил ребенка за рюкзак по дороге, но водитель избежал наказания

Водитель автобуса смог избежать наказания за то, что прокатил 11-летнюю девочку, зажав её рюкзак дверьми. Инцидент произошёл 7 октября 2021 года в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает «КП».

11-летняя школьница возвращалась с учёбы домой на автобусе № 95. Доехав до своей остановки «Корс», она подошла к одной из дверей автобуса, но водитель её не открыл.

«Это снято на камеры видеонаблюдения. Дочка побежала к задней двери, которая была открыта. Она только успела выскочить, как вдруг водитель закрыл дверь. В итоге её рюкзак оказался зажат. Автобус поехал, и Марину потянуло за ним», — рассказала мама девочки.

Несколько метров ребёнок бежал за транспортом, а после ей удалось освободиться.

В тот же день с родителями школьницы связались сотрудники ГАИ. Им передали информацию из медучреждения.

«Было возбуждено два административных дела: по статьям 12.27 КоАП РФ „Оставление места ДТП“ и 12.24 КоАП РФ „Нарушение правил дорожного движения“. Оба закрыли. Первое — по истечении срока давности, а второе — потому что у моей дочки нет никаких сильных травм. У неё на ногах были синяки и поцарапана рука», — пояснила женщина.

Мама девочки решила не сдаваться и начала писать жалобы. Сначала — в ГИБДД, но оттуда снова пришёл отказ. В других инстанциях ей тоже отказали. Однако женщина не хочет, чтобы водитель остался безнаказанным. Она планирует писать жалобу в Генеральную прокуратуру и просить разобраться в произошедшем.