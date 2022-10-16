Автомобиль с тремя детьми перевернулся на трассе в Алтайском крае

ДТП с переворотом автомобиля произошло на трассе в Алтайском крае. О происшествии рассказали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Около 11 часов утра возле села Новониколаевка Рубцовского района женщина-водитель за рулём белого автомобиля Honda не справилась с управлением и съехала с трассы, после чего машина перевернулась и получила серьёзные повреждения, однако водитель и пассажиры не пострадали.

В транспортном средстве в момент аварии находились трое несовершеннолетних детей.