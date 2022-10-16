Автомобиль с тремя детьми перевернулся на трассе в Алтайском крае
Женщина-водитель не справилась с управлением и слетела с трассы
16 октября 2022, 14:40, Илья Звягинцев
ДТП с переворотом автомобиля произошло на трассе в Алтайском крае. О происшествии рассказали в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Около 11 часов утра возле села Новониколаевка Рубцовского района женщина-водитель за рулём белого автомобиля Honda не справилась с управлением и съехала с трассы, после чего машина перевернулась и получила серьёзные повреждения, однако водитель и пассажиры не пострадали.
В транспортном средстве в момент аварии находились трое несовершеннолетних детей.
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