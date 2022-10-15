Автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае

Пожарные ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали возгорание в автомобиле, которое произошло на 3-м километре Заринского тракта. Как сообщает пресс-центр ведомства, причиной пожара в Renault Megan стала неисправность системы механизма транспортного средства.

К тушению огня было привлечено пять человек личного состава, две автоцистерны. Пожар был ликвидирован за считанные минуты. Никто не пострадал.