Автомобиль сгорел на трассе в Алтайском крае

К тушению огня было привлечено пять человек личного состава и две автоцистерны

15 октября 2022, 22:40

Пожарные ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали возгорание в автомобиле, которое произошло на 3-м километре Заринского тракта. Как сообщает пресс-центр ведомства, причиной пожара в Renault Megan стала неисправность системы механизма транспортного средства.

К тушению огня было привлечено пять человек личного состава, две автоцистерны. Пожар был ликвидирован за считанные минуты. Никто не пострадал.

Серьезная авария произошла на алтайской трассе

Серьезная авария произошла на алтайской трассе

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