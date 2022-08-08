Автомобилисты пожаловались на опасный участок трассы под Новосибирском, где перевернулся Land Cruiser
Люди возмущены состоянием дороги, которая соединяет Алтайский край, Новосибирскую область и Республику Казахстан
8 августа 2022, 09:05, Илья Звягинцев
В 10 километрах от Бурлы на трассе Бурла — Новосибирск перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
«Когда уже сделают эту трассу??? Каждый раз когда едем, то кто-то в кювете лежит, кто-то колесо меняет. Вот вчера что-то новенькое — „Прадик“ на крыше лежит», — написал возмущённый автор сообщения.
Автомобилист недоволен тем, в каком состоянии находится трасса, соединяющая Алтайский край, Новосибирскую область и Республику Казахстан.
Автор сообщения отметил, что по этой дороге часто ездят туристы, а также грузовики с казахстанскими номерами.
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