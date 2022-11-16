Четыре человека погибли на дорогах Алтайского края с начала выходных, сообщили в региональном главке МВД в среду, 16 ноября.

«С начала выходных дней произошло 22 ДТП, в которых четыре человека погибли и 26 получили ранения, из них: девять наездов на пешеходов», — перечислили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что большинство дорожных аварий происходят в тёмное время суток. При этом зачастую сами пешеходы нарушают ПДД: невнимательно переходят проезжую часть и не используют световозвращающие элементы на одежде.

Правоохранители напомнили, что с приходом зимы при снежном накате и гололедице тормозной путь увеличивается в восемь раз. «Поэтому рекомендуем переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что все водители остановились и вас пропускают. Не перебегайте дорогу впереди движущегося транспорта, автомобиль не может остановиться мгновенно! Кроме того, необходимо использовать обувь с противоскользящей подошвой либо специальные приспособления от гололёда, а в тёмное время суток — световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах», — говорится в сообщении.

Водителям же следует неукоснительно соблюдать ПДД и безопасную дистанцию, быть бдительными, а также выбирать наиболее безопасный скоростной режим, учитывая при поездке погодные и дорожные условия.