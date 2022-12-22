Пятеро детей пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком по пути в Барнаул
Глава региона Андрей Травников лично контролирует ход расследования причины аварии
Число пострадавших детей в результате столкновения автобуса с грузовиком возросло до пяти. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своём Telegram-канале.
«Позвонил министру здравоохранения региона Константину Хальзову, узнал о состоянии ребятишек. На данный момент медицинская помощь потребовалась пятерым детям. Одному из них назначена госпитализация», — написал Травников.
Он добавил, что дети получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. За ними наблюдают опытные врачи.
По словам Травникова, расследование причин аварии находится под его личным контролем.
Ранее сообщили, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск — Барнаул, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Изначально в ГИБДД рассказали о трёх пострадавших детях.