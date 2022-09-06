Ехал на огромной скорости: появилась видеозапись массового ДТП в Барнауле

В Сети появилось видео с моментом аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова. Как сообщает «Инцидент Барнаул», видеорегистратор одного из автомобилистов запечатлел момент «пролёта» перекрёстка на красный сигнал светофора «Шумахером» на BMW.

На кадрах видно, что машины, стоящие на Фурманова, только начали движение, когда водитель за рулём иномарки на большой скорости проехал перекрёсток и врезался в четыре транспортных средства.

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Происшествия Проехал на красный: три человека пострадали в массовом ДТП на Павловском тракте в Барнауле

Напомним, что в аварии пострадали три человека, в том числе и виновник ДТП. Одну из травмированных, 35-летнюю женщину, доставили в больницу. Столкновение вызвало огромные пробки — движение было затруднено по улице Фурманова, Советской Армии, проспекту Строителей и Павловскому тракту.