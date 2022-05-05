Фура врезалась в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

Фура врезалась в ограничитель на Старом мосту в Барнауле. Снимок с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

На снимке видно, что большегрузный автомобиль не смог проехать под ограничителем. Другим автомобилистам пришлось объезжать фуру по полосе встречного движения.

Металлоконструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины не ездили по старому коммунальному мосту. Проезд по нему закрыт для грузовых автомобилей массой больше 8 тонн и с высотой, превышающей 3,5 м.

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Напомним, что это не первый подобный случай. Еще до начала ремонта Старого моста, водители фур, не зная, или надеясь «обойти» ограничение, регулярно сталкивались с ограничителем.