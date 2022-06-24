Ирина Волк рассказала о задержании членов ОПГ, которые похищали бензин с АЗС в Алтайском крае

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Алтайского края пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в хищении бензина и дизельного топлива. Как сообщает «МВД-Медиа», мероприятия проводились при содействии службы корпоративной защиты ПАО «Газпром».

«По предварительной информации, злоумышленники действовали на территории Алтайского края с 2018 года. Противоправную деятельность организовал работник фирмы, которая занималась техническим обслуживанием автозаправочных станций в городе Барнауле. В связи со служебным положением мужчина был хорошо знаком с управляющими указанных АЗС. Пользуясь этим, он вместе с сообщниками внес изменения в программное обеспечение топливораздаточных колонок и систему учета нефтепродуктов на автозаправках», — рассказала Волк.

Это позволяло злоумышленникам незаметно создавать излишки топлива, после чего горючее вывозилось с заправок в месте временного хранения и продавалось.

В результате сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали предполагаемого лидера группировки, а также двух его подельников. У них изъяли микросхемы и специальные пистолеты, предназначенные для махинаций с топливом.

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Также полицейские нашли у подозреваемых более трёх тонн нефтепродуктов и два грузовых автомобиля, предназначенных для их перевозки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.