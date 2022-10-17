К тушению «коварного» лесного пожара в Алтайском крае подключилась местная администрация, МЧС и население

К тушению пожара в Чарышском лесничестве подключились администрация, МЧС и местное население. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Чарышскому лесничеству Алексея Ерцева, это самый коварный пожар за все 20 лет его работы в лесничестве.

«После локализации огонь ушёл под землю — провалился через толстую горючую лесную подстилку под камни и оказался недосягаем для пожарных. За ночь пожар снова набрал силу и вышел на поверхность. Утром заново пришлось его тушить. К тому же крутизна горного склона, на котором произошёл пожар, свыше 400 — это создаёт определённые проблемы», — рассказал Ерцев.

Он добавил, что УАЗы с водой буксируются тракторами — один из них вышел из строя, а второй пришлось «модернизировать», чтобы подвезти больше воды. За один рейс пожарным удаётся доставить к месту пожаров более 500 литров воды.

«К обеду ждём прогнозируемого дождя со снегом. Это будет нам хорошей подмогой», — отметил Ерцев.

Сейчас пожар на площади 3 га сдерживают семь лесных пожарных Солонешенского лесхоза, два специалиста Чарышского лесничества, пять человек от администрации Солонешенского района, шесть сотрудников МЧС и девять добровольцев из числа местных жителей. Кроме того, в работах задействованы три УАЗа, три легковых авто, пожарная автоцистерна и два трактора. Тракторы и легковые автомобили предоставили местные жители, пожарную машину — ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

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Напомним, что из-за горной местности в Чарыше не бывает простых пожаров и тушить их приходится вручную, без техники. Лесники предполагают, что охотники могли проигнорировать соблюдение правил пожарной безопасности, что и привело к возгоранию.