Легковой автомобиль и трамвай столкнулись перед мостом у Нового рынка в Барнауле

Легковой автомобиль Nissan и трамвай № 3 столкнулись в Барнауле утром 5 июля. Об этом amic.ru сообщили в компании «Страховой Аварком».

Инцидент случился у дома № 106 по проспекту Ленина — перед вторым разворотным трамвайным кольцом, которое недавно возвели на время ремонта моста у Нового рынка.

Фото: «Страховой Аварком»

Пострадавших в результате столкновения нет. Движения электротранспорта оказалось временно заблокировано.