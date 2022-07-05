Легковой автомобиль и трамвай столкнулись перед мостом у Нового рынка в Барнауле
Пострадавших нет
5 июля 2022, 09:20, Никита Черников
Легковой автомобиль Nissan и трамвай № 3 столкнулись в Барнауле утром 5 июля. Об этом amic.ru сообщили в компании «Страховой Аварком».
Инцидент случился у дома № 106 по проспекту Ленина — перед вторым разворотным трамвайным кольцом, которое недавно возвели на время ремонта моста у Нового рынка.
Фото: «Страховой Аварком»
Пострадавших в результате столкновения нет. Движения электротранспорта оказалось временно заблокировано.
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