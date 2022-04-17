Мужчина через суд добился восстановления в должности руководителя рубцовской компании

Житель Рубцовска при помощи судебных приставов смог вернуть себе руководящую должность в компании «Позитив 88», которая работает в сфере вывоза мусора и обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Как сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю, он обратился в городской суд с иском о восстановлении его в должности в связи с незаконным увольнением.

Мужчину уволили с места руководителя обособленного подразделения компании. Судья признал приказ об увольнении незаконным и обязал организацию восстановить рубцовчанина в должности.

Приставы вручили руководству компании требование о восстановлении прав сотрудника, которое было исполнено. Мужчина уже приступил к работе.