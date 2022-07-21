Мужчина пытался убить чужого младенца на пешеходном переходе в Тамбове

В Тамбове следователи выясняют мотивы покушения на убийство ребенка, сообщает региональный СК.

«Днем 20 июля на пешеходном переходе к 34-летней женщине с коляской подбежал неизвестный 51-летний мужчина, выхватил шестимесячного сына и побежал по проезжей части, после чего вместе с ребенком бросился на капот проезжавшего автомобиля», — рассказали в ведомстве.

На кадрах с камер наблюдения видно, как очевидцы и женщина пытаются забрать младенца у мужчины. После ребенка доставили в медучреждение, где диагностировали ушибы мягких тканей.

В СК возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство. Для определения психического состояния мужчины проведут соответствующую экспертизу.