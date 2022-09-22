На Алтае врезались «Лифан» и грузовик. Грузовое авто не устояло и перевернулось

21 сентября около 11:00 на автодороге Заринск — Белоярск при повороте на Голубцово произошло ДТП. Lifan столкнулся с грузовиком — последний от удара не устоял и перевернулся.

Водитель 1974 года рождения двигался на автомобиле Lifan Х50 с прицепом в сторону Новоалтайска, не принял меры безопасности по соблюдению дистанции и снижению скорости и допустил столкновение с грузовым фургоном.

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Водитель грузовика снизил скорость перед поворотом в сторону Голубцово, и иномарка столкнулась с ним, после чего грузовая машина перевернулась.

Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами в Заринскую горбольницу.