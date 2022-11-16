На одном из оживленных перекрестков Барнаула 17 ноября отключат светофор

Водителям напоминают, что Павловский тракт имеет приоритет по отношению к улице Попова

16 ноября 2022, 17:45

17 ноября на пересечении Павловского тракта и улицы Попова 17 ноября отключат светофор. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Из-за планового ремонта светофор не будет работать с 08:00 до 20:00. Водителей предупреждают, что на данном участке дороги приоритетным к проезду является Павловский тракт.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

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