Очевидцы: в ДТП на Павловском тракте в Барнауле погиб ребенок и взрослый. Обновлено

Очевидцы сообщили, что в аварии на Павловском тракте погибли ребёнок и взрослый. Согласно кадрам с места происшествия, которые выложили в паблике «Инцидент Барнаул», после столкновения машина такси загорелась. Официальная информация уточняется.

Как сообщают очевидцы, из-за происшествия на 21:15 на проспекте Строителей собралась большая пробка — движение затруднено от автовокзала до самого места столкновения. Как сообщает корреспондент amic.ru, на пересечении проспекта Строителей и улицы Советской Армии также не работает светофор, однако дорожное движение регулируют сотрудники ДПС. В целом дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

UPD. На 21:34 на месте работал эвакуатор. Повреждённую машину погружают, предположительно, скоро дорогу освободят.