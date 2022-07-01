«Он её сильно ревновал». Директора аквапарка в Новосибирской области подозревают в убийстве бывшей жены

Директора аквапарка, расположенного в райцентре Сузун Новосибирской области, подозревают в поджоге бывшей супруги. Как сообщает «КП-Новосибирск», утром 30 июня 38-летняя женщина погибла при пожаре в доме.

Версию о преднамеренном поджоге журналистам высказали местные жители. По их словам, супруги недавно разошлись и у них остались двое детей — младшая девочка окончила четвёртый класс, а старшая уже поступила в училище.

«Они жили вместе больше 15 лет, у них родились две дочки. Казалось, что всё в порядке у них было, но недавно они разошлись. Что у них произошло — непонятно», — рассказали они.

По словам коллег погибшей (она работала заместителем директора в местной школе), за сутки до трагедии женщина была на местном туристическом слёте.

«Есть версия, что ночью после турслёта она возвращалась от подруги, а бывший муж её подкараулил возле дома. Ревновал он её сильно после развода. Думал, что она с другим мужчиной была в этот вечер. Напал на неё, потом в дом затащил, облил бензином и поджёг», — рассказал знакомый женщины.

Сам директор аквапарка был сильно пьян в тот вечер. Его уже удалось задержать и сейчас он находится на допросе у следователей.