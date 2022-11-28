Отравление угарным газом: тела двух рыбаков из Алтайского края нашли в Новосибирской области

Тела двух рыбаков из Алтайского края обнаружили в Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трупы нашли днём 28 ноября в Чанском районе, неподалёку от озера Чаны.

По предварительной информации, 62-летний и его 59-летний мужчины, которые 25 ноября приехали в компании знакомых на рыбалку, решили переночевать в машинах. Утром их тела без признаков жизни нашли в автомобилях. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.