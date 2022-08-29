Пенсионерка выпала из троллейбуса в Рубцовске
По словам очевидцев, водитель не убедился в безопасности и начал движение с отрытыми дверьми
29 августа 2022, 11:05, Илья Звягинцев
В Рубцовске пенсионерка пострадала во время поездки в общественном транспорте. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Происшествие случилось 28 августа в 11:35 часов. Пассажиры на одной из остановок зашли в троллейбус, а водитель не убедился в безопасности и начал движение с открытой дверью.
В результате этой невнимательности пенсионерка выпала наружу.
По словам очевидцев, пострадавшую женщину доставили в одно из медицинских учреждений города.
Информации о её состоянии нет.
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