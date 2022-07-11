Перекресток в Барнауле оказался перекрыт из-за аварии на трамвайных путях

В Барнауле проезд на одном из перекрестков оказался перекрыт из-за аварии на трамвайных путях. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Трамвайный вагон врезался в грузовик, который переезжал через трамвайные пути.

Несмотря на то, что транспортные средства не получили серьезных повреждений, проезд на перекрестка оказался перекрыт.