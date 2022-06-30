Ректора РАНХиГС задержали по делу уроженки Алтайского края Марины Раковой

Правоохранители задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом сообщает .

По информации источников, Мау проходил допрос, после чего было принято решение о его аресте в раках дела уроженки Алтайского края Марины Раковой. Мау проходит как обвиняемый по этому делу.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Считается, что Зуев и Ракова вступили в сговор с еще одним бывшим сотрудником РАНХиГС, чтобы фиктивно трудоустроить в академию двенадцать сотрудников Минпросвещения.

По версии следствия, в 2019 году, на тот момент заместитель министра просвещения РФ, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Отметим, Ракова тогда занимала в этом же учреждении пост гендиректора — параллельно с министерской должностью.

52 миллиона рублей предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Подрядчиком стал российско-британский частный вуз «Шанинка» (официальное название — Московская высшая школа социальных и экономических наук). Госконтракты федерального проекта разыгрывались на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» — дочерней фирмы известной компании, вице-президентом которой Ракова стала после увольнения из министерства.

Экспертиза выявила фальсификацию отчётов по проводимым научным исследованиям. Деньги освоили, но выполненные «Шанинкой» работы не соответствовали требованиям, указанным в техническом задании. Однако ФНФРО неправомерно принял их и необоснованно выплатил деньги.

Уголовное дело в отношении Марины Раковой было возбуждено ещё в августе по части 4 статьи 159 — «Мошенничество в особо крупном размере».