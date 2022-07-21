Режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет за развратные действия в отношении детей

Режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого отправили на 14 лет в колонию строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Как сообщает Readovka, его признали виновным в изнасиловании детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Белостоцкий находится в СИЗО уже год, однако все это время близким удавалось скрывать внезапную пропажу знаменитости и заведенной уголовное дело. Друзья рассказывали, что мужчина якобы тяжело болен и не может выйти на связь.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, что является традиционным при слушании дел такого плана.