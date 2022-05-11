Рубцовский подросток получил срок за разбойное нападение на жителя города

В Рубцовске 16-летнего подростка признали виновным в совершении разбойного нападения на местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, ночью в январе 2022 года несовершеннолетний, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на мужчину.

Как установили следователи и суд, угрожая пневматическим пистолетом, молодой человек похитил у потерпевшего имущество на сумму более 2 тысяч рублей.

В ходе следствия, подросток полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии