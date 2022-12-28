Семейная пара пенсионеров средь бела дня пыталась поджечь военкомат в российском городе
Подозреваемых задержали
28 декабря 2022, 08:45, Никита Черников
Кадр из видео: Life
В Подольске семейная пара пенсионеров пыталась поджечь здание военкомата, но попалась полиции, сообщает Life со ссылкой на источник.
Днём 27 декабря 70-летний мужчина промочил тряпку бензином, положил на подоконник и поджёг. Его 76-летняя супруга тем временем издалека всё снимала на видео.
В момент инцидента подъехали сотрудники ДПС, однако пенсионера это не остановило. Злоумышленников задержали, а пламя почти сразу же потушили. Пострадавших нет. Полиция проводит проверку.
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