Семейная пара пенсионеров средь бела дня пыталась поджечь военкомат в российском городе

Подозреваемых задержали

28 декабря 2022, 08:45, Никита Черников

Кадр из видео: Life

В Подольске семейная пара пенсионеров пыталась поджечь здание военкомата, но попалась полиции, сообщает Life со ссылкой на источник.

Днём 27 декабря 70-летний мужчина промочил тряпку бензином, положил на подоконник и поджёг. Его 76-летняя супруга тем временем издалека всё снимала на видео.

В момент инцидента подъехали сотрудники ДПС, однако пенсионера это не остановило. Злоумышленников задержали, а пламя почти сразу же потушили. Пострадавших нет. Полиция проводит проверку.