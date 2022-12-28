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Семейная пара пенсионеров средь бела дня пыталась поджечь военкомат в российском городе

Подозреваемых задержали

28 декабря 2022, 08:45, Никита Черников

Кадр из видео: Life
Кадр из видео: Life

В Подольске семейная пара пенсионеров пыталась поджечь здание военкомата, но попалась полиции, сообщает Life со ссылкой на источник.

Днём 27 декабря 70-летний мужчина промочил тряпку бензином, положил на подоконник и поджёг. Его 76-летняя супруга тем временем издалека всё снимала на видео.

В момент инцидента подъехали сотрудники ДПС, однако пенсионера это не остановило. Злоумышленников задержали, а пламя почти сразу же потушили. Пострадавших нет. Полиция проводит проверку.

Комментарии 12

  • Амик, вы НГ отмечаете))) Заголовок огонь)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • За внуков борются
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Бандеровец ?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Подонки! Признать иногентами. Лишить гражданства и пенсии. И ещё чего нибудь.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Может внука убили?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А почему нельзя спрашивать, не погиб ли у них кто-нибудь? Это же психологическая травма, то есть проблема, которую надо решать. С ними надо проводить психологическую реабилитацию. Если не знать, где болит, можно умереть. Власти нужно знать, где болит. Если вопрос не нарушает закон, почему его нельзя задавать?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Если вопрос не нарушает закон, его можно задавать. Если не знать, где болит, можно умереть. Это же в интересах власти знать, где болит
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем пенсионеры это делали? и какая прописка у этих пенсов??? похоже дурка их ждет в свои обьятия
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Возможно, они потеряли кого-то во время спец.операции - сына или внука.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Молодцы!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • МАЛАТЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем пенсионеры это делали? --- не все версии можно озвучивать
    29 декабря, Гость   Ответить
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