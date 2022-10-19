Свыше 15 кг марихуаны изъяли сотрудники транспортной полиции в Алтайском крае с начала года

Сотрудники транспортной полиции Алтайского края с начала года изъяли из незаконного оборота более 15 кг марихуаны, задержано 20 граждан, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По всем выявленным фактам правоохранители возбудили 20 уголовных дел. Из них 16 уже направили в суд и вынесли обвинительные приговоры. Расследование оставшихся четырёх дел, возбуждённых в отношении жителей Барнаула, Новоалтайска и Рубцовска, продолжается.

«Две наиболее крупные партии растительного наркотика транспортные полицейские обнаружили и изъяли в частном домовладении жителя Барнаула, а также у гражданина, задержанного у железнодорожных путей города Новоалтайска. В пакетах подозреваемых находилось вещество растительного происхождения, которое, по заключению экспертов, является наркотическим средством — каннабис (марихуана) массой более 500 и 900 граммов соответственно. В обоих случаях злоумышленники намеревались использовать наркотик для личного употребления», — рассказали в ведомстве.

Уголовные дела возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершённые без цели сбыта в крупном размере»). Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.