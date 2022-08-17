Томская банда браконьеров организовала многомиллионный бизнес на Алтае по вылову краснокнижных рыб

Полицейские Томской области задержали организованную преступную группировку, которая подозревается в незаконной добыче и обороте краснокнижных рыб и их икры. Как сообщает «МВД-Медиа», официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что браконьеры промышляли в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Злоумышленники вылавливали редкую рыбу в реках Обь, Кеть и Чулым. Незаконно добытые биоресурсы хранились в специально оборудованных холодильных камерах. Свою деятельность преступники прикрывали с помощью зарегистрированной компании, которая якобы занималась торговлей речной рыбой.

«Полиция задержала предполагаемого организатора и 11 участников группы, в том числе двоих граждан Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. С подозреваемых взяли обязательства о явке, отмечено, что все дали признательные показания», — рассказала Ирина Волк.

Также на территории Томской области прошли обыски в ресторанах, на складах рынков и по местам проживания участников ОПГ. Изъято более 1,5 тысячи особей стерляди, 100 сибирских осетров, 8 нельм и 20 кг чёрной икры. Сумма ущерба может превышать 30 млн рублей.