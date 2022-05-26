Тушили три расчета: машина загорелась на объездной дороге в Барнауле

Автомобиль загорелся на Лесном тракте в Барнауле. Как сообщает «Инцидент Барнаул», машина остановилась неподалеку от поворота к поселку Южный.

«Простояли 30 минут пока 3 пожарных расчетов тушили машину. Скорая и полиция уже были на месте. О жертвах не знаю, но машина выгорела полностью», — рассказал очевидец происшествия.

Информация о происшествии и наличии пострадавших уточняется.