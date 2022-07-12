В Алтайском крае в тюрьму отправили мужчину, по вине которого погибла восьмилетняя девочка
Водитель не справился с управлением и сбил трех девочек на велосипедах, одна из которых погибла
46-летнего жителя Мамонтовского района отправили в тюрьму за аварию, в которой погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в региональном СК.
«По данным следствия и суда, днем 22 августа 2021 года в селе Вылково Тюменцевского района 46-летний водитель на автомобиле „Тойота Калдина“ не справился с управлением и допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех девочек 8-ми и 11-ти лет», — сказано в сообщении.
В результате аварии восьмилетняя девочка скончалась от полученных травм. Еще две пострадавших девочки попали в больницу.
В результате освидетельствования стало известно, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Его также лишили прав на два года и шесть месяцев