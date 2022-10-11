В Алтайском крае задержали новосибирского бизнесмена с долгом по алиментам в 1,5 миллиона

В Шипуновском районе Алтайского края задержали 53-летнего предпринимателя из Новосибирска. Об этом сообщает НГС.

Правоохранители задержали мужчину 1 октября 2022 года. Он находился за рулём, хотя с 18 августа 2022 года на него наложили ограничение «в пользовании специальным правом в виде управления транспортными средствами».

По словам женщины, бизнесмен должен ей около 1,5 млн рублей по алиментам. При этом юристы, представляющие его в суде, просят снизить размер пеней.

Она добавила, что не будет соглашаться с просьбами юристов.