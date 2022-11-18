В Барнауле маршрутка врезалась в легковушку на «заколдованном» перекрёстке

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна произошло столкновение маршрутки и легковой машины, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Одна только пострадавшая. Девушка из автомобиля Nissan Teana», — отметили в комментариях.

Примечательно, что вчера практически в это же время и в том же месте произошло аналогичное ДТП.

Недавно на этом же месте мотоциклист перелетел через LADA Largus. ДТП на указанном перекрёстке происходят весьма часто, барнаульцы даже полагают, что там «заколдованное место».