В Барнауле машина скатилась перед рыбаками в Обь и очень медленно начала тонуть
На место происшествия приехал спецтранспорт и вытянул из воды «Ниву»
5 августа 2022, 13:49
В Барнауле утром за гребным каналом автомобиль ушёл под воду, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Кино продолжается, машина до сих пор стоит. Багажник торчит. Скоро вообще уйдёт», — отметил на видео рыбак, наблюдавший за тонущим в Оби автомобилем.
«Пожарные и скорая уехали, ожидают водолазов», — рассказали в паблике.
После в комментариях к записи разместили ещё одно видео. Судя по кадрам, на место приехал спецтранспорт и вытянул из воды «Ниву».
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