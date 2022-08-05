В Барнауле машина скатилась перед рыбаками в Обь и очень медленно начала тонуть

В Барнауле утром за гребным каналом автомобиль ушёл под воду, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Кино продолжается, машина до сих пор стоит. Багажник торчит. Скоро вообще уйдёт», — отметил на видео рыбак, наблюдавший за тонущим в Оби автомобилем.

«Пожарные и скорая уехали, ожидают водолазов», — рассказали в паблике.

После в комментариях к записи разместили ещё одно видео. Судя по кадрам, на место приехал спецтранспорт и вытянул из воды «Ниву».