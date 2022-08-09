В Барнауле на переходе сбили девушку, выбежавшую из-за автобуса

В Барнауле в понедельник вечером, 8 августа, на проспекте Строителей сбили пешехода на переходе, сообщает «Подслушано Барнаул».

«Девушка жива и прекрасно себя чувствует, ушиб небольшой. Машина ехала медленно. Девушка выбежала из-за „Газели“, водитель затормозил. Но лёгкое касание случилось», — рассказали в комментариях.

Также отметили, что машина ехала в пробке со скоростью примерно 10 км/ч.

«Водитель трезвый и никуда не летел, скорую помощь вызвал, полицию дождался», — добавили очевидцы.