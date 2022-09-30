В Бийске полицейские задержали гастролёров-закладчиков

Молодые люди приехали в Бийск для того, чтобы заработать на продаже запрещённых веществ

30 сентября 2022, 12:32, Илья Звягинцев

Правоохранители в Бийске задержали закладчиков. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Двое молодых людей, зарегистрированных в Новосибирске, приехали в Бийск, чтобы разложить закладки, но в процессе их задержали сотрудники полиции.

«В ходе личного досмотра у них изъято порядка ста свёртков. Согласно заключению эксперта, в них находился героин общей массой более 25 граммов», — сказано в сообщении.

Задержанные не стали отрицать вину и показали, куда уже успели спрятать свой товар.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

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