В Бийске полицейские задержали гастролёров-закладчиков
Молодые люди приехали в Бийск для того, чтобы заработать на продаже запрещённых веществ
30 сентября 2022, 12:32, Илья Звягинцев
Правоохранители в Бийске задержали закладчиков. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Двое молодых людей, зарегистрированных в Новосибирске, приехали в Бийск, чтобы разложить закладки, но в процессе их задержали сотрудники полиции.
«В ходе личного досмотра у них изъято порядка ста свёртков. Согласно заключению эксперта, в них находился героин общей массой более 25 граммов», — сказано в сообщении.
Задержанные не стали отрицать вину и показали, куда уже успели спрятать свой товар.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.
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