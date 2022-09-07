В центре Барнаула перекроют перекресток из-за работ по починке водопровода

Движение на пересечении улицы Димитрова и переулка Ядринцева ограничили с 23:00 7 сентября до 18:00 8 сентября. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в это время сотрудники Росводоканала будут устранять поломку на водопроводе диаметром 255 мм.

Для устранения нештатной ситуации отключать подачу водоснабжения в дома не придется.

«Движение транспорта по улице Ядринцева в районе дома №130 по ул. Димитрова будет ограничено во всех направлениях с 23 часов 7 сентября до 18 часов 8 сентября. При этом улицы Крупской и Папанинцев будут открыты», — добавили в городской администрации.

Сотрудники водоканала просят автолюбителей заранее выбирать пути объезда и приносят горожанам извинения за доставленные неудобства.