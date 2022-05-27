В ГИБДД раскрыли подробности наезда на ребенка в Барнауле

В ОГИБДД Барнаула рассказали подробности наезда на ребенка, который пересекал дорогу на улице Смирнова в Барнауле. Как сообщает «Инцидент Барнаул», 36-летний водитель за рулем Honda Fit ри повороте налево по зелёному сигналу светофора на регулируемом перекрёстке, допустил наезд на мальчика восьмилетнего ребенка, движущегося на велосипеде по ходу движения автомобиля, на разрешающий зелёный сигнал пешеходного светофора.

В результате ДТП ребёнок получил телесные травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ГБ 1. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения. В полиции напомнили, что впереди у юных жителей и гостей города Барнаула каникулы, большую часть свободного времени дети будут проводить на улице.

«В связи с этим родителям необходимо провести с детьми разъяснительные беседы по соблюдению Правил дорожного движения», — отметили в полиции.