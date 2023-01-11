В Сибири на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы

Инцидент произошёл во время урока

11 января 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Красноярске учительницу географии обвинили в чрезмерном воспитании девочки, сообщает региональный СК.

Ранее в соцсетях появилась информация, что педагог во время урока пыталась забрать электронную сигарету у 12-летней школьницы.

«Предварительным расследованием установлено, что 9 января 2023 года учитель географии, находясь в одном из классов школы, используя противоправные методы воспитания, допустила применение физической силы в отношении учащейся шестого класса», — рассказали в ведомстве.

В отношении учительницы возбудили уголовное дело по признакам «ненадлежащего исполнения обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединённого с жестоким обращением».