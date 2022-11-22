Виновник отказался от медосвидетельствования: подробности массового утреннего ДТП в Барнауле

ОГИБДД города Барнаула раскрыл подробности массового ДТП с участием автомобиля ЧОП «Сотня», которое произошло на проспекте Красноармейском утром 22 ноября. Согласно предварительной информации, пострадал один человек.

Как установили полицейские, 39-летний мужчина за рулём Mercedez-Benz GLS 450 не выдержал дистанцию и столкнулся с движущимся впереди Kia Rio. Последний после этого наехал на стоящий Lexus LX570, который столкнулся с Honda Accord — она, в свою очередь, столкнулась со стоящим BMW x6.

В результате ДТП пассажир автомобиля Kia Rio, 24-летний молодой человек, получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась. Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.