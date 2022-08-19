Водитель маршрутки, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП в Новосибирской области, скончался
В результате происшествия тогда пострадали 10 женщин-пассажиров, всех их госпитализировали
19 августа 2022, 17:15
Водитель маршрутного такси, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП в Новосибирской области, скончался. Как сообщает «МК», об этом сообщили в региональном Минздраве.
Напомним, что авария произошла поздно вечером на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. Водитель за рулём грузовика Howo совершал разворот и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением 62-летнего мужчины.
В результате происшествия пострадали 10 пассажиров, всех их госпитализировали. Позже выяснилось, что водитель Mercedes осуществлял нелегальную перевозку пассажиров.
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