Водитель Mazda пострадал. В ГИБДД раскрыли подробности ДТП на улице Попова в Барнауле

Стали известны подробности массового ДТП на улице Попова возле строения 167г. Как сообщает «Инцидент Барнаул», в результате аварии 37-летний водитель Mazda 3 получил телесные повреждения.

Также в ДТП оказались Kia Sportage под управлением мужчины 1949 года рождения и Mercedes-Benz, за рулём которого находился мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, не госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.