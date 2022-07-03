Водитель погиб, трое детей пострадали. Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло В Алтайском крае 3 июля. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

«По предварительным данным, сегодня в 15:00 водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Land Cruiser Prado“, двигаясь со стороны села Токарево в направлении села Новоегорьевское на 49 км автодороги не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля», — сказано в сообщении.

В результате аварии водитель, а также дети: девочка, 2020 года рождения, мальчики 2019 и 2020 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Мужчина от полученных повреждений скончался в больнице.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному происшествию.