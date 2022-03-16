Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле
Водитель не остановился на пешеходом переходе, а после ещё и свернул в сторону отходящего ребёнка
16 марта 2022, 08:01, Илья Звягинцев
16 марта в Барнауле у гимназии № 79 сбили восьмилетнюю девочку. Кадры с места происшествия появились в сообществе «Инцидент Барнаул».
Девочка стояла у пешеходного перехода и ждала, пока машины остановятся, чтобы пропустить её. Один автомобиль остановился, а второй продолжил движение. Ребёнок отреагировал и попытался отойти назад, но водитель свернул в её сторону и наехал на школьницу.
За рулём транспортно средства, по данным ГИБДД, находился 37-летний мужчина.
Пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение.
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