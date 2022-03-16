Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле

16 марта в Барнауле у гимназии № 79 сбили восьмилетнюю девочку. Кадры с места происшествия появились в сообществе «Инцидент Барнаул».

Девочка стояла у пешеходного перехода и ждала, пока машины остановятся, чтобы пропустить её. Один автомобиль остановился, а второй продолжил движение. Ребёнок отреагировал и попытался отойти назад, но водитель свернул в её сторону и наехал на школьницу.

За рулём транспортно средства, по данным ГИБДД, находился 37-летний мужчина.

Пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение.