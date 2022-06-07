Житель Алтая унес тушу барана из припаркованного автомобиля в Чите

Мужчина увидел мясо в багажнике машины и не смог сдержаться

7 июня 2022, 11:16, Илья Звягинцев

Житель Читы обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестный украл у него тушу барана. Подробности о хищении мяса рассказали в забайкальском МВД.

Правоохранители выяснили, что похитителем является уроженец Алтая. 34-летний мужчина временно находился в Чите.

«Злоумышленник признался, что умысел на хищение у него возник после того, как из окна съёмной квартиры он увидел, что в кузове автомобиля лежат туши баранов, накрытые тентом. Подойдя к машине, он осмотрелся, после чего взял одну тушу и унёс к себе в квартиру», — сказано в сообщении.

Часть мяса мужчина съел, а остальное продал. Его задержали в Иркутской области.

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