Путин поручил оценить идею перенаправить часть турпотока в Крым через новые регионы

По его словам, для жителей РФ это станет предметом гордости, однако не станет таковым для властей, если они не обеспечат соблюдением мер безопасности

05 июля 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, а также транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного туристического в Крым через территорию новых регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для жителей РФ это станет предметом гордости, однако не станет таковым для властей, если они не обеспечат соблюдением мер безопасности. Путин попросил работать совместно со всеми службами — как с федеральными, так и с региональными.

"Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", - обратил внимание президент.

Если же сократить большие пробки не получится, то необходимо сделать все, чтобы "перенести то время", которые граждане тратят въезд на полуостров.

Напомним, что из-за начала активного курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани собралась огромная пробка. На утро вторника она составляла 4 км при среднем времени ожидания в 2 часа. Однако на прошлой неделе, в пиковые моменты, она достигала 13 км.