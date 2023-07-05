Путин поручил оценить идею перенаправить часть турпотока в Крым через новые регионы
По его словам, для жителей РФ это станет предметом гордости, однако не станет таковым для властей, если они не обеспечат соблюдением мер безопасности
05 июля 2023, 07:34, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, а также транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного туристического в Крым через территорию новых регионов России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, для жителей РФ это станет предметом гордости, однако не станет таковым для властей, если они не обеспечат соблюдением мер безопасности. Путин попросил работать совместно со всеми службами — как с федеральными, так и с региональными.
"Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", - обратил внимание президент.
Если же сократить большие пробки не получится, то необходимо сделать все, чтобы "перенести то время", которые граждане тратят въезд на полуостров.
Напомним, что из-за начала активного курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани собралась огромная пробка. На утро вторника она составляла 4 км при среднем времени ожидания в 2 часа. Однако на прошлой неделе, в пиковые моменты, она достигала 13 км.
07:43:27 05-07-2023
Забавное предложение. Есть желающие ?
08:44:46 05-07-2023
Гость (07:43:27 05-07-2023) Забавное предложение. Есть желающие ?... Будут. Обязательно будут.
10:12:01 05-07-2023
Гость (08:44:46 05-07-2023) Будут. Обязательно будут. ... ___________Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...
10:04:34 05-07-2023
Гость (07:43:27 05-07-2023) Забавное предложение. Есть желающие ?... На "Титин" вроде даже очередь была. И здесь любители экстрима найдутся.
08:32:08 05-07-2023
Поездка в Крым через контракт с МО? Сначала днр, потом лнр, потом туда, потом сюда, и если повезет, то в отпуск в Крым
10:06:04 05-07-2023
Гость (08:32:08 05-07-2023) Поездка в Крым через контракт с МО? Сначала днр, потом лнр, ... Верно уловили
10:11:51 05-07-2023
Ну так у нас любители квартиры в Мариуполе покупают, это из той же оперы.
13:20:16 05-07-2023
Так и хочется ответить, "только после вас". Раз глава государства сказал нужно оценить, то уже оценено и принято единогласное решение-"Разрешить", а то что там поезд сойдет с путей, или снаряд прилетит, так это случайность, в стране народа много.