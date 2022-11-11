Рубцовчане пожаловались на поликлинику, где «деревья выкорчевали» и подбросили в соседний двор

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

В паблике «Инцидент Рубцовск» обсуждают работы по благоустройству на территории поликлиники горбольницы № 3.

Местная жительница написала, что живёт рядом с медучреждением, где на данный момент строят ограждение, при этом, как она утверждает, страдает её аварийный многоквартирный дом.

«Выкорчевали деревья у себя и перетащили их в наш двор, передвинули забор на метр ближе к себе, но оставили ямы и кучи глины в нашем дворе. Работала тяжёлая техника по выкорчёвыванию деревьев и установке забора — развели грязь, перекопали дорожку, которая от подъездов шла, нарыли ямы во дворе, покидали бетонные блоки, и железная арматура торчит из этих блоков по всему двору. У нас только один выход из подъездов и нам негде ходить», — подчеркнула рубцовчанка.

В комментариях ответил представитель Минздрава Алтайского края.

«Добрый день, работы по строительству ограждения и благоустройству проводятся только на территории больницы, дворы в таких случаях не затрагиваются. Остатки строительного мусора, оставленные после работ по благоустройству на территории больницы, будут вывезены подрядной организацией», — успокоили женщину.