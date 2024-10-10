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Шоколадный, лимонный, ванильный. В "Форне" выпустили три новых воздушных торта-суфле

Купить новинки можно в любом из фирменных магазинов сети

10 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JtDvK

Ванильный торт-суфле / Фото: "Форне"
Ванильный торт-суфле / Фото: "Форне"

Кондитеры "Форне" постоянно радуют покупателей новинками. В этом сезоне поклонники суфле будут в восторге, ведь компания выпустила сразу три торта-суфле с яркими вкусами: шоколадный, лимонный и ванильный. 

Торт-суфле (суфле – с французского "дыхание") не просто десерт – это кулинарное блаженство для гурманов. Его история берет начало во Франции XVIII века. Многие монархи мира ценили это лакомство. А в 1936 году в Варшаве на основе суфле был создан знаменитый торт Ptasie Mleczko ("Птичье молоко"), ставший символом высокой кухни.

Сегодня суфле – мировой тренд. Поэтому рестораны во всех странах предлагают этот легкий десерт, где каждый шеф придает ему свой уникальный штрих.

Торт-суфле лимонный / Фото: "Форне"

Кондитеры "Форне" разработали линейку "Суфле" со вкусом лимона, шоколада и ванили, соблюдая традиции высокого качества. В составе всех тортов натуральное сливочное масло (ГОСТ), цельное сгущенное молоко (ГОСТ) и свежие яйца. И все это гармонично обволакивает итальянское шоколадное покрытие – истинное кулинарное удовольствие.

Торт-суфле шоколадный / Фото: "Форне"

Вкус каждого торта особенный. Например, в торт-суфле "Шоколадный" добавлено бельгийское какао, что придает ему насыщенный аромат. А "Лимонный" обладает легкой свежестью цитрусовых. Эти торты с натуральным составом идеально подойдут тем, кто ценит качество и вкус. Подать его на стол – значит подарить себе и гостям частицу французской шикарной кухни.

Торт-суфле ванильный / Фото: "Форне"

"Форне" – известная в сибирском регионе кондитерская сеть с собственным производством, сейчас у сети около 80 магазинов. Ежедневно вручную здесь готовят торты, пирожные, рулеты, чизкейки – всего более 170 наименований лакомств. Если вы еще не пробовали эти десерты, то обязательно стоит это сделать. Рядом с вами или по пути точно найдется одна из фирменных кондитерских.

Ко дню рождения или любому другому важному событию можно заказать в "Форне" торт-суфле или любой другой с оригинальным оформлением. Профессиональные кондитеры создадут уникальный торт с неповторимым вкусом и дизайном.

​Фирменная кондитерская сеть "Форне"
СайтООО "Форне Кондитер"

Комментарии 12

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Гость

10:10:56 10-10-2024

а масло точно сливочное, настоящее??

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Гость

17:50:23 12-10-2024

Гость (10:10:56 10-10-2024) а масло точно сливочное, настоящее??... Маргарин

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Гость

10:25:02 10-10-2024

большая конфета птичье молоко)) там еще розовые есть

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Стас Пле

11:24:17 10-10-2024

Брал на день рождения попробовать. Очеень вкусно! Пришлось еще 1 покупать) Согласен с гостем 10.25

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Unicum

13:03:40 10-10-2024

пошёл чай заваривать))

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Гость

13:18:50 10-10-2024

Unicum (13:03:40 10-10-2024) пошёл чай заваривать)) ... какой по цвету торт будете есть?

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Гость

14:42:42 10-10-2024

Нямка

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Гость

22:45:40 10-10-2024

Пару раз были попытки купить продукцию. Пирожные Наполеон оказались просто черствыми, рулетик с прогорклым кремом. Тортик, не помню название, был сделан из готовых коржей, которые продаются в любом супермаркете набором и прослоен сливками из балончика; такой конструктор может сделать любой, купив составляющие. Поэтому давно не подхожу близко к Форне.

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Гость

06:59:25 11-10-2024

В Форне покупала много раз тортики, но последнее время перестала, стали сухие, как подошва, крема в них практически нет. Нельзя же до такой степени «экономить" (проще сказать тырить). Полное разочарование! Теперь в эти магазины ни ногой больше.

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Гость

11:47:39 11-10-2024

Буквально на днях купила лимонный, не видела никакой рекламы, просто увидела в магазине Форне, очень вкусный 👌, просьба кондитеров держать марку❤️

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Джуиджо Кулинари

08:28:21 13-10-2024

Торт Птичье молоко был впервые получен кондитерами ресторана Прага в г Москва аж в 1978 году. Это первый патент СССР на торт вообще.
А поляки в 1936 году торт Птичье молоко не делали. Небольшие конфетки. Да. Но на объемных изделиях их рецепт не работал

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Гость

21:15:04 14-10-2024

А нам в Форне нравятся миндальные корзиночки с мёдом. Легко и вкусно

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