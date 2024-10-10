Шоколадный, лимонный, ванильный. В "Форне" выпустили три новых воздушных торта-суфле

Купить новинки можно в любом из фирменных магазинов сети

10 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JtDvK

Ванильный торт-суфле / Фото: "Форне"

Кондитеры "Форне" постоянно радуют покупателей новинками. В этом сезоне поклонники суфле будут в восторге, ведь компания выпустила сразу три торта-суфле с яркими вкусами: шоколадный, лимонный и ванильный.

Торт-суфле (суфле – с французского "дыхание") не просто десерт – это кулинарное блаженство для гурманов. Его история берет начало во Франции XVIII века. Многие монархи мира ценили это лакомство. А в 1936 году в Варшаве на основе суфле был создан знаменитый торт Ptasie Mleczko ("Птичье молоко"), ставший символом высокой кухни.

Сегодня суфле – мировой тренд. Поэтому рестораны во всех странах предлагают этот легкий десерт, где каждый шеф придает ему свой уникальный штрих.

Торт-суфле лимонный / Фото: "Форне"

Кондитеры "Форне" разработали линейку "Суфле" со вкусом лимона, шоколада и ванили, соблюдая традиции высокого качества. В составе всех тортов натуральное сливочное масло (ГОСТ), цельное сгущенное молоко (ГОСТ) и свежие яйца. И все это гармонично обволакивает итальянское шоколадное покрытие – истинное кулинарное удовольствие.

Торт-суфле шоколадный / Фото: "Форне"

Вкус каждого торта особенный. Например, в торт-суфле "Шоколадный" добавлено бельгийское какао, что придает ему насыщенный аромат. А "Лимонный" обладает легкой свежестью цитрусовых. Эти торты с натуральным составом идеально подойдут тем, кто ценит качество и вкус. Подать его на стол – значит подарить себе и гостям частицу французской шикарной кухни.

Торт-суфле ванильный / Фото: "Форне"

"Форне" – известная в сибирском регионе кондитерская сеть с собственным производством, сейчас у сети около 80 магазинов. Ежедневно вручную здесь готовят торты, пирожные, рулеты, чизкейки – всего более 170 наименований лакомств. Если вы еще не пробовали эти десерты, то обязательно стоит это сделать. Рядом с вами или по пути точно найдется одна из фирменных кондитерских.

Ко дню рождения или любому другому важному событию можно заказать в "Форне" торт-суфле или любой другой с оригинальным оформлением. Профессиональные кондитеры создадут уникальный торт с неповторимым вкусом и дизайном.

​Фирменная кондитерская сеть "Форне"

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